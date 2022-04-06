В генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении враг продолжает терроризировать город Харьков и уничтожать его инфраструктуру с неба.

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Сообщается, что отдельные районы Харькова находятся под ракетными обстрелами.

Также на Слобожанском направлении снизилась активность оккупантов – 236-ю артиллерийскую бригаду 20-й общевойсковой армии составляют около 20 процентов личного состава и вооружения. Поэтому бригада действует уже не так эффективно.

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