Согласно сообщению, противник, используя силы подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО, пытается блокировать Чернигов.

Важно Слухи о дальнейшей переброске наиболее элитных подразделений России – вражеская манипуляция

"Основные силы 74 омбср продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна", – отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Публикация Генерального штаба ВСУ

Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.

Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.