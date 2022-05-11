Об этом сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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"Конечно, можно было бы списать все на то, что против нас воюет не вторая армия мира, а какие-то шмоны, но не хочется унижать наших военных, которые воюют против крепкого врага, обладающего массой людей", – отметил спикер.

Почему советские ракеты не попадают в цели

По словам Братчука, России не жалко тысяч своих людей. Однако, может быть, жаль техники, потому что ее курят забирают украинские защитники.

Поэтому говорим о том, что враг действительно пытается бить всем, что у него есть. Сегодня говорим и о советских ракетах. В частности, обстрел 9 мая, когда прилетело 7 ракет в Одессу (это половина прилетевшего за сутки по нашему региону). Это были советские ракеты 60-х годов.

– рассказал спикер.

Братчук считает, что россияне берегут свое высокоточное оружие, которое очень дорогое. Также, вероятно, ракет у них становится меньше. Советские же образцы оружия ненадлежаще хранились, поэтому и летят таким образом. Однако Братчук не исключает, что оккупанты действительно пытаются держать регион в беспокойстве и давить на защитников Одессы и области психологически, но это не удается.

"Конечно, настроения тревожные. После каждого обстрела мы это понимаем, но люди больше спрашивают, когда можно возвращаться и что можно сделать для обороны родного города. Я отвечаю, что каждый в этой ситуации должен найти свой функционал", – пояснил спикер.

Месть за Змеиный

В начале мая прогнозировали массовые ракетные удары от россиян. Братчук отметил, что такой сценарий сбылся в Одессе. По его словам, враг пытается отомстить прежде всего за военные успехи на острове Змеиный.

"Знаем всю ситуацию и то, насколько важен тот небольшой клочок украинской земли. Но это определенный плацдарм для россиян. Остров должен быть или украинским или безлюдным. По крайней мере, на время войны. После победы там снова будут наши военные", – добавил Братчук.

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