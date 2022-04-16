Российские оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии. Об этом сообщили в Генштабе 16 апреля.
Обратите внимание Оккупанты обстреляли село под Полтавой: есть жертва, один человек ранен
Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичное блокирование города Харькова и его обстрелы с применением артиллерии,
– говорится в сообщении.
В районе Изюма российские оккупанты пытаются удержать занятые ими позиции. Там сосредоточено 22 БТГ.
Интересно – Как украинский БТР наказал российский танк: видео