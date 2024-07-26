Ночью 26 июля захватчики нанесли удары по энергообъектам Укрэнерго в 2 областях Украины. Утром в компании рассказали подробнее о ситуации.

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Россия атаковала энергообъекты Укрэнерго

Российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях в ночь на 26 июля.

В результате атак были обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины. В компании сообщили, что по состоянию на утро удалось восстановить энергопитание большинства потребителей. Там добавили, что ремонтные работы продолжаются.

Добавим, что в Житомирской ОВА рассказали, что этой ночью во время воздушной тревоги состоялась очередная массированная атака БпЛА типа "Шахед" территории Житомирской области. Там указали, что силами ПВО велась активная антидронова работа.

К сожалению обломками БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба. Жертв среди гражданского населения нет,

– говорится в сообщении.