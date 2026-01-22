Враг устроил по многоэтажке в Днепре: горят две квартиры
- Россияне атаковали Днепр ударными беспилотниками, попав в многоэтажку.
- Пока нет информации о пострадавших или погибших, мэр обещает подробности позже.
Россияне посреди дня атаковали Днепр ударными беспилотниками. В городе слышали взрывы, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщают городской голова Борис Филатов и корреспонденты Суспильного.
Смотрите также Российские БПЛА повредили дома и травмировали людей: где продолжается угроза вражеских дронов
Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре?
Воздушную тревогу для Днепра объявили ориентировочно в 12:10. В Воздушных силах вскоре после этого сообщили о группе ударных беспилотников, которая двигалась в направлении населенных пунктов Письменное, Авиаторское, Кринички.
Впоследствии там уточнили о движении группы БпЛА в направлении областного центра. Уже около 12:35 в сети появилась информация о том, что в Днепре было громко. Через ориентировочно 3 минуты сообщили о повторных взрывах в городе.
Попали в жилой дом. Все подробности позже,
– написал городской голова Борис Филатов.
Согласно обнародованной информации, в результате атаки возник пожар в двух квартирах.
По состоянию на момент публикации никакой дополнительной информации по этому поводу нет. Ни мэр, ни областная военная администрация не указывали данных о возможном наличии пострадавших или погибших в результате атаки.
Попадание по жилому дому в Днепре: смотрите видео
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где было громко раньше?
- Незадолго до удара по Днепру враг атаковал баллистическими ракетами Кривой Рог. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что по предварительной информации, пострадали 5 человек, среди них ребенок.
- Мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные жительницы отказались от госпитализации. Изуродованный двухэтажный многоквартирный дом.
- В то же время под вражеским ударом оказалась Киевская область, в регионе работали силы ПВО. В Воздушных силах предостерегали о беспилотнике, который двигался в направлении Вышгородского района с северного направления.
- Также ночью россияне атаковали Одесский район дронами. Под атакой был жилой массив Черноморская, БпЛА попал прямо между 18 и 19 этажами дома. Жертвой атаки, к сожалению, стал юноша 2009 года рождения.