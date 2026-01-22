Ворог вгатив по багатоповерхівці у Дніпрі: горять дві квартири
- Росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками, влучивши у багатоповерхівку.
- Наразі немає інформації про постраждалих чи загиблих, мер обіцяє подробиці згодом.
Росіяни посеред дня атакували Дніпро ударними безпілотниками. У місті чули вибухи, є влучання у цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляють міський голова Борис Філатов та кореспонденти Суспільного.
Що відомо про удар по багатоповерхівці у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпра оголосили орієнтовно о 12:10. У Повітряних силах незадовго після цього повідомили про групу ударних безпілотників, яка рухалася у напрямку населених пунктів Письменне, Авіаторське, Кринички.
Згодом там уточнили про рух групи БпЛА у напрямку обласного центру. Вже близько 12:35 у мережі з'явилася інформація про те, що у Дніпрі було гучно. Через орієнтовно 3 хвилини повідомили про повторні вибухи у місті.
Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом,
– написав міський голова Борис Філатов.
Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок атаки виникла пожежа у двох квартирах.
Станом на момент публікації жодної додаткової інформації з цього приводу немає. Ані мер, ані обласна військова адміністрація не вказували даних про можливу наявність постраждалих чи загиблих внаслідок атаки.
Влучання по житловому будинку у Дніпрі: дивіться відео
Де було гучно раніше?
Незадовго до удару по Дніпру ворог атакував балістичними ракетами Кривий Ріг. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що за попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.
Хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві жительки відмовилися від госпіталізації. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.
Водночас під ворожим ударом опинилася Київська область, у регіоні працювали сили ППО. У Повітряних силах застерігали про безпілотник, який рухався в напрямку Вишгородського району з північного напрямку.
Також уночі росіяни атакували Одеський район дронами. Під атакою був житловий масив Чорноморська, БпЛА влучив просто між 18 та 19 поверхами будинку. Жертвою атаки, на жаль, став юнак 2009 року народження.