Сейчас продолжается аварийно-спасательная операция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Что известно об атаке на Сумскую область

Воздушные силы предупреждали Сумскую область о движении ракеты в 17:19, а в 17:34 – КАБ/КАР.

Впоследствии стало известно, что российская армия атаковала Шосткинскую общину. Она направила туда ракету.

Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция,

– рассказали в Сумской ОГА в 17:41.

Там также добавили, что последствия этого российского удара выясняются.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что утром 20 мая россияне также атаковали БПЛА Большую Писаревку Ахтырского района во время выдачи гуманитарной помощи. На поселок направили примерно 6 FPV-дронов.

Травмы получили 2 человека – мужчины в возрасте 51 и 57 лет.