Наиболее неспокойно было в Донецкой области. Также были обстрелы и в других областях. Об этом сообщают областные военные-администрации, передает 24 канал.

К теме Оккупанты обстреляли Житомир, Бердичев и Чудновщину из авиации

Как прошла ночь

В Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях ночью были воздушные тревоги. Также тревоги были на всей территории Киевской области.

В Черниговской области ситуация осталась без изменений. Город держит оборону.

В Сумской области оккупанты отвели значительную часть войск на территорию России. Из артиллерии захватчики атаковали пригород Сум. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В Харьковской области ночью захватчики обстреляли города области. Спасатели устанавливают количество пострадавших. Самые активные бои продолжаются на Изюмском направлении.

В Запорожской области оккупанты не оставляют попыток штурма в направлении Запорожья. Однако успеха у них мало, а вот раненых – много.

Все города Луганщины находятся под контролем Украины, но под постоянными обстрелами. В Рубежном и Попасной бои шли в центр города.

На Херсонщине ночью звучали громкие взрывы в районах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями.

Киевская область

Бучанский район обстреливали "Градами". Также были ракетные обстрелы. В Макарове, Ирпене и Гостомеле проходили бои. В области активизировались ДРГ, а оккупанты пытаются провести ротацию.

Ночью оккупанты оцепили Славутич, в который утром и вторглись.

Донецкая область

Орки обстреливали дома в районе Марьинки и разрушили более 30 домов. Один ребенок погиб, а еще трое ранены.

Также не утихали обстрелы Авдеевки. В городе много разрушений, из-за чего два человека получили травмы – среди них один ребенок.

В Авдеевской промзоне орки использовали фосфорные боеприпасы. Информации по состоянию на 8:00 о пострадавших нет. Мариуполь остается в блокаде.