Наиболее неспокойно было в Донецкой области. Также были обстрелы и в других областях. Об этом сообщают областные военные-администрации, передает 24 канал.
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Как прошла ночь
В Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях ночью были воздушные тревоги. Также тревоги были на всей территории Киевской области.
В Черниговской области ситуация осталась без изменений. Город держит оборону.
В Сумской области оккупанты отвели значительную часть войск на территорию России. Из артиллерии захватчики атаковали пригород Сум. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
В Харьковской области ночью захватчики обстреляли города области. Спасатели устанавливают количество пострадавших. Самые активные бои продолжаются на Изюмском направлении.
В Запорожской области оккупанты не оставляют попыток штурма в направлении Запорожья. Однако успеха у них мало, а вот раненых – много.
Все города Луганщины находятся под контролем Украины, но под постоянными обстрелами. В Рубежном и Попасной бои шли в центр города.
На Херсонщине ночью звучали громкие взрывы в районах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями.
Киевская область
Бучанский район обстреливали "Градами". Также были ракетные обстрелы. В Макарове, Ирпене и Гостомеле проходили бои. В области активизировались ДРГ, а оккупанты пытаются провести ротацию.
Ночью оккупанты оцепили Славутич, в который утром и вторглись.
Донецкая область
Орки обстреливали дома в районе Марьинки и разрушили более 30 домов. Один ребенок погиб, а еще трое ранены.
Также не утихали обстрелы Авдеевки. В городе много разрушений, из-за чего два человека получили травмы – среди них один ребенок.
В Авдеевской промзоне орки использовали фосфорные боеприпасы. Информации по состоянию на 8:00 о пострадавших нет. Мариуполь остается в блокаде.