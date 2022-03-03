Об этом рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он предоставил оперативную информацию о военных действиях в Украине по состоянию на утро 3 марта.

Стоит прочесть Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оккупантов ждут сюрпризы

Арестович отметил, что украинцам следует верить в ВСУ, ведь с военной точки зрения наши защитники совершают настоящие чудеса. На черниговском и сумском направлениях наши бойцы остановили захватчиков.

Отдельные части и подразделения противника сейчас пытаются сместиться в те районы и пути, которые не заняты Вооруженными силами Украины и выдвинуться в сторону Киева с северо-восточного направления,

– добавил советник ОП.

Арестович подчеркнул, что ВСУ знают о таких их намерениях, поэтому ситуация контролируется. Оккупантов там ждет много сюрпризов от украинского войска.