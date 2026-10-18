Подробности сообщил Дмитрий Брыжинский.

Что известно о последствиях атаки?

Пострадавшему сотруднику оказали необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия. После осмотра медиками мужчина решил не ехать в больницу и полностью отказался от госпитализации.

До этого поступала предварительная информация о движении баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" и непосредственном попадании снарядов на территорию городского учебного заведения, после чего детали происшествия и последствия атаки оперативно выясняли специалисты.

Что еще фиксировали как последствия обстрелов?

18 октября российские войска провели атаку на Маневичи на Волыни, где вспыхнул пожар. Из-за этого жителей района Тридцатки призвали эвакуироваться.

Начальник Тернопольской ОГА Тарас Пастух сообщил о попадание в энергетический объект е в Кременце, который ранее уже подвергался российским ударам. Также оккупанты повторно провели атаку на энергообъект в Борсуковской общине.

Кроме того, в Черкасской области обломки российского беспилотника повредили линию электропередачи в Уманском районе. Ремонтные бригады оперативно восстановили ее работу.