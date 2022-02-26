Его сбили на подлете в Черноморск. Об этих итогах ночи на Черном море пограничники рассказали примерно в 6:20.

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Дрон пытался скрыться на суше

Корабль, на который совершили атаку оккупанты, называется "Григорий Куропятников". Его служащие заметили летательный аппарат и сразу начали по нему стрелять, но тот бросился бежать.

После этого информацию об аппарате передали в ВСУ. Беспилотник армии оккупантов не слишком далеко продвинулся над сушей. Ведь его прилета с нетерпением ждали наши служащие, открывшие огонь.

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Читайте текст сообщения Госпогранслужбы:

Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников» был атакован беспилотным летательным аппаратом.

Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон был сбит на подлете в Черноморск.

В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.