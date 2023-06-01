В КГВА поделились кадрами разрушенной поликлиники. Там напомнили, что оккупанты своими обстрелами унесли жизни трех человек.

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Что известно о погибших

На месте падения обломков обнаружили тела 3 погибших, в том числе 1 ребенок. Также травмированы 10 человек, среди которых 1 ребенок.

В Днепровском районе было зафиксировано падение обломков ракеты на 5-этажное недействующее офисное здание, во внутреннем дворе произошло возгорание припаркованного автомобиля. Госпитализированы 2 пострадавших,

– добавили в КГВА.

По другим адресам пожаров не было. Также в полиции Киева уточнили, что ночью в Деснянском районе погибла 11-летняя девочка и ее 34-летняя мама.

Последствия падения обломков в Днепровском районе / Фото КГВА

Обстрел Киева: главное

В ночь на 1 июня российские оккупационные войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздалось около десяти взрывов. Как отметил военный журналист Андрей Цаплиенко, ракеты, вероятно, были запущены из Брянщины.

В КГВА отметили, что обломки вражеских объектов, сбитых над Деснянским и Днепровским районами столицы, также повредили жилые дома, автомобили и поликлинику в Деснянском районе. Заметим, что к моменту ракетной атаки в поликлинике, вероятно, было закрыто укрытие.

Мэр столицы уже отреагировал на это и заявил, что с утра 1 июня сообщил, что в поликлинику выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, чтобы на месте выяснить, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.