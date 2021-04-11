В марте 2021 года судья с подозрением на коронавирус нанесла телесные повреждения врачу из Бердичева. Однако реагировать на ее действия в Житомирском апелляционном суде отказались.

Судья пришла на прием вместе со своим мужем, им пришлось ждать в очереди 40 минут, поскольку у них не было декларации с семейным врачом. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации Фонд DEJURE Ирина Шиба в своем блоге "Честь и НЕчесть".

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По информации журналистов, нервные из-за очереди супруги начали ссору. Когда врач Наталья Маслий попыталась их успокоить, то получила удар по голове от судьи, сказала Ирина Шива.

Поведение служителя Фемиды однозначно неэтичное, она наносит серьезный ущерб авторитету правосудия и порочит звание судьи,

– подчеркнула директор Фонда DEJURE.

Ирина Шиба объяснила, что хоть судья и не находилась при исполнении служебных обязанностей, она нарушила Кодекс судейской этики и должна быть строго наказана.

Кем оказалась судья

По информации Ирины Шибы, юристам удалось выяснить личность скандальной судьи – ею оказалась Алла Шевчук из Бердичева.

"Никакие компетентные органы об этой ситуации суд не сообщали, а потому апелляционный суд воздерживается от оказания каких-либо комментариев и высказывания официальных позиций в отношении ситуации", – рассказала исполнительный директор Фонда DEJURE.

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