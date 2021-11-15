Отныне синяя полоса французского триколора станет темнее. Точнее, приобретет морской оттенок синего цвета.

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Вид нового флага

Соответствующий указ президент Эмануэль Макрон издал еще в 2020 году, однако официально о нем не сообщали. Оба варианта флага использовали во Франции в течение последних нескольких десятков лет.

Причина в том, что флаг с более темным оттенком существует во Франции еще со времен революции. Его утвердили еще в 1794 году. Более светлый оттенок флага появился в 1976 году. Изменение цвета тогда имело целью сделать государственный триколор ближе к флагу ЕС.



Обновленный флаг Франции / Фото 4K Wallpapers

В Елисейском дворце из-за изменения цвета флага возникли противоречия, поскольку часть администрации считает новый оттенок флага уродливым и конфликтующим с флагом ЕС. Поэтому его могут якобы интерпретировать как жест против Евросоюза, в котором Франция с января будет председательствовать.

Обновленный флаг уже развевается над Елисейским дворцом и зданиями МВД и Национального собрания.

Интересно! В первый год после Французской революции в стране появился триколор. На нем так же как и на современном флаге были соединены 3 цвета – синий, белый и красный. Однако главным отличием было то, что полосы флага имели не вертикальное, а горизонтальное положение. До 1974 года порядок цветов на флаге меняли трижды.