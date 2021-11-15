Отныне синяя полоса французского триколора станет темнее. Точнее, приобретет морской оттенок синего цвета.
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Вид нового флага
Соответствующий указ президент Эмануэль Макрон издал еще в 2020 году, однако официально о нем не сообщали. Оба варианта флага использовали во Франции в течение последних нескольких десятков лет.
Причина в том, что флаг с более темным оттенком существует во Франции еще со времен революции. Его утвердили еще в 1794 году. Более светлый оттенок флага появился в 1976 году. Изменение цвета тогда имело целью сделать государственный триколор ближе к флагу ЕС.
Обновленный флаг Франции / Фото 4K Wallpapers
В Елисейском дворце из-за изменения цвета флага возникли противоречия, поскольку часть администрации считает новый оттенок флага уродливым и конфликтующим с флагом ЕС. Поэтому его могут якобы интерпретировать как жест против Евросоюза, в котором Франция с января будет председательствовать.
Обновленный флаг уже развевается над Елисейским дворцом и зданиями МВД и Национального собрания.