Сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Кто вошел в состав ВСК

Председателем Временной следственной комиссии назначили депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, его заместителем стал Максим Бужанский из фракции "Слуга народа".

Решение о создании ВСК поддержали 257 народных депутатов. Основная задача комиссии – сбор, анализ и проверка информации о возможных фактах коррупции в деятельности органов прокуратуры, Национальной полиции, СБУ, ГБР, НАБУ, а также других правоохранительных органов и судов всех уровней.

Также члены ВСК получат право предлагать Верховной Раде изменения в законодательство, чтобы усилить прозрачность этих структур.

Вместе с Власенко и Бужанским в состав комиссии вошли еще 11 парламентариев, в частности представители фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос", "Платформа за жизнь и мир", "Восстановление Украины", "Доверие" и "За будущее".

Напомним, недавно Рада приняла законопроект, что усиливает ответственность за коррупционные преступления. Он ограничивает полномочия НАПК, уточняет перечень должностных лиц, которые могут быть наказаны за коррупцию, и запрещает призывать на военную службу лиц, обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях.