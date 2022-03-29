Чернигов продолжают обстреливать с неба, несмотря на заявление об отводе российских войск. Город терпит ракетные удары, а горожане понемногу привыкают к ужасным военным реалиям.

Важно Результаты переговоров, Россия убирает войска от Чернигова и Киева: основное за 34 день войны

Атрошенко давал интервью журналисту известного зарубежного издания CNN на фоне развалившегося города. В какой-то момент на заднем фоне раздался взрыв – мэр даже глазом не моргнул.

Мэр Атрошенко не боится взрывов: смотрите видео