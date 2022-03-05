Во время налета врагов на Харьков, ночью 5 марта погибли 4 нацгвардейцев. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.
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Пока небо над Украиной остается открытым, оккупанты этим пользуются. Хоть и наши системы ПВО сбивают много вражеских самолетов, некоторые все же успевают нанести удар.
Во время налета врагов на Харьков, ночью 5 марта погибли 4 нацгвардейцев. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.
Новость дополняется...