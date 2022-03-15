В частности, нардепы подали предложение пополнить ГПСУ в особый период на 7 тысяч военнослужащих.

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Количество военных Госпогранслужбы увеличат на 7 тысяч

Целью принятия Закона Украины "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" является увеличение общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7000 военнослужащих",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие этого законопроекта создаст условия для надлежащего выполнения Государственной пограничной службой Украины задач по сдерживанию военной агрессии.

Заметим, на сегодняшний день общая численность Госпогранслужбы составляет 53 тысячи человек. Теперь, согласно предложению авторов законодательной инициативы, общая численность этого правоохранительного органа будет насчитывать 60 тысяч человек.

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