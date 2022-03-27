Украинцы сумели освободить поселок Ольховка в окрестностях Харькова. Но во время операции погибли шесть бойцов теробороны из 226-го батальона. Об этом сообщил командир батальона Сергей Величко.
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"Несмотря на то, что враг понес потери в пропорциях за одного нашего – 10 россиян, даже тысяча жизней оккупантов не стоит и одной жизни нашего погибшего бойца", – написал Сергей Величко.
По данным Величко, во время освобождения Ольховки 25 марта в бою было уничтожено около 70 врагов и три единицы техники. Удалось захватить командно-штабную машину, а также МТ-ЛБ. Украинские бойцы взяли в плен 27 оккупантов.
Кто погиб во время освобождения Ольховки
- Юрий "Артек" Красовский
- Владимир "Кофе" Дорошенко
- Игорь "Семейный" Похомов
- Богдан "Бодя" Иванов
- Сергей "Иксик" Стрибный
- Богдан "Полтава" Парака