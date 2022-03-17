Об этом глава Нацсовета по телерадиовещанию сказала в эфире 24 канала. Она призвала обдумывать каждое слово и каждый факт, который публикуем.

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"Во время войны мы должны обманывать врага. Когда вы видите, что где-то попала бомба, скопились люди – не публикуйте это в соцсетях, не делайте сторис", – призвала Герасимьюк.

Как "воевать" в информационной войне

Она объяснила, что это не поднимает популярности, но подвергает людей опасности.

Когда попала бомба и не добила объект до конца – не спешите сказать: "Слава Богу, что не добила". После таких слов будет второй удар,

– отметила глава Нацсовета.

"Это наука обманывать врага, нас ее не учили. Но и юные, и старшие журналисты сейчас учатся "воевать" в информационной войне", – добавила Герасимьюк.

Ольга Герасимьюк об информационной войне: смотрите видео​