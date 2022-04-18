Как рассказали десантники, оккупанты вошли в село и допрашивали мирных жителей, издевались над ними, потому что подозревали в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

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Один из жителей села рассказал, что россияне вывели на улицу из частных домов около 30 мирных людей, поставили их на колени, связали скотчем руки за спиной и требовали признаться, кто корректировал обстрелы и помогал ВСУ.

Мы молчали. Тогда оккупанты стали стрелять над головами. Женщины плакали и просили, чтобы их отпустили, отчего орки окончательно разозлились и озверели. Их командир сказал, если через 5 минут ему не выкажут имя корректировщика, он прикажет расстрелять всех,

– рассказал военным житель села.

Однако украинские воины разбили колонну техники и российских военных, тем самым освободив заложников. В это время военнослужащие артиллерийского подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады наблюдали за селом.

"Они оперативно предоставили координаты мест расположения оккупантов и скорректировали артиллерийский огонь по вражеской технике и живой силе противника, поразив в том числе и командно-штабную машину орков", – сообщили в пресс-службе 80-й бригады.

Наши бойцы уничтожили вражескую технику

В командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины рассказали, что украинские военные уничтожили:

машину с боекомплектом,

командно-штабную машину,

2 единицы РСЗО "Градов".

Также во время прицельного обстрела удалось уничтожить примерно 25 российских оккупантов.



Львовские десантники в Вознесенске / Фото из фейсбука 80 отдельной десантно-штурмовой бригады

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