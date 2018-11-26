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      Время выполнять гарантии, – Тимошенко подписантам Будапештского меморандума

      456 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      В этих чрезвычайных условиях, когда Россия осуществляет откровенную, неспровоцированную агрессию против независимого Украинского государства, мы имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

      Лидер "Батькивщины" поблагодарила все страны за слова моральной поддержки, однако заметила: история Европы и мира в целом свидетельствует, что политика либерального потакания агрессору и его мнимого умиротворения не устраняет угрозу эскалации и "войны" в мире.

      Отдельно обращаюсь к странам-гарантам безопасности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму. Пришло время выполнять гарантии,
      – убеждена председатель партии.

      Юлия Тимошенко заверила, Путин и Россия сегодня угрожают не только Украине.

      "Речь уже давно идет об угрозе Европе и всему мировому порядку, который сложился по результатам Второй мировой войны. Вы еще имеете время спасти мир от катастрофы, но это время истекает", –  обратилась она к международным партнерам Украины.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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