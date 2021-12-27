Хотели "попробовать украинской крови"

Поляки ворвались в хостел, выбив ногами дверь. Об этом рассказал главный сержант танковой роты батальона "Айдар" Виталий Коруна.

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Мужчины кричали, что "хотят попробовать украинской крови".

Но на их беду в этом хостеле в то время был танкист из "Айдара". Акс исполнил их желание – эти д*билы почувствовали вкус крови, только своей,

– сказал Коруна.

Танкист выбил двум нападавшим зубы, а остальные двое испугавшись скрылись.

Полицию на место происшествия не вызвали. Нападавших просто выгнали из хостела на улицу.

Во Вроцлаве танкист "Айдара" дал отпор полякам, которые хотели избить украинцев: смотрите видео

В Польше пропал молодой парень с Волыни

25-летний Богдан Савоник из села Иваномысль Камень-Каширского района Волынской области весной 2021 года отправился на заработки в Польшу. В последний раз он выходил на связь с родными еще 15 июля. Тогда парень находился в городе Торунь.

С тех пор близкие Богдана не могут до него дозвониться. Телефон парня постоянно выключен. Сейчас трудового мигранта разыскивает полиция.

Полный текст публикации Виталия Коруна в Фейсбуке:

Польша. Вроцлав.

В хостел, где живут украинцы ночью, выбив из ноги двери, ворвались четверо поляков, конечно, что пьяные, и начали кричать, что они "желают попробовать украинской крови".

Но на их беду в этом хостеле в то время был танкист из Айдара.

Акс исполнил их желание – эти дебилы почувствовали вкус крови, только своей. У двоих из нападавших на украинцев выбиты зубы, двое других тупо бежали, увидев, как Акс тех "угощает".

Полицию не вызвали, выбросили этих мудаков на улицу.

Акс в норме, только кулак свой немного повредил.

Айдар Акбар.