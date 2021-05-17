Высший совет правосудия уже почти месяц не публикует решения о привлечении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка к ответственности. Из-за этого он не может обжаловать это решение в суде.

В ЦПК отмечают, что это грубое нарушение, ведь такие решения нужно публиковать не позднее чем на 7-й день со дня его принятия.

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Высший Совет правосудия на протяжении уже 26 дней не публикует решения о привлечении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка к дисциплинарной ответственности,

– говорится в сообщении.

Из-за отсутствия публикации решения Бицюк не может обжаловать его в судебном порядке.

Напомним, что судью наказали за то, что он продлил срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК" до 6 месяцев.

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