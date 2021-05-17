ВСП почти месяц не публикует решение о наказании судьи Бицюка, – ЦПК
Высший совет правосудия уже почти месяц не публикует решения о привлечении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка к ответственности. Из-за этого он не может обжаловать это решение в суде.
В ЦПК отмечают, что это грубое нарушение, ведь такие решения нужно публиковать не позднее чем на 7-й день со дня его принятия.
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ВСП не публикует решение о наказании судьи ВАКС
Высший Совет правосудия на протяжении уже 26 дней не публикует решения о привлечении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка к дисциплинарной ответственности,
– говорится в сообщении.
Из-за отсутствия публикации решения Бицюк не может обжаловать его в судебном порядке.
Напомним, что судью наказали за то, что он продлил срок предварительного расследования по делу "пленок ОАСК" до 6 месяцев.
Наказание судьи Высшего совета правосудия: что известно
- Фактически ВСП взял на себя полномочия апелляционного суда и наказал судью за его правовую позицию. Хотя это решение и приняли в пределах полномочий следственного судьи на основании обоснованных документов.
- К слову, судьи ВАКС даже обращались к Владимиру Зеленскому о давлении ВСП с просьбой, чтобы он "принял меры для обеспечения конституционных гарантий независимости ВАКС".
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