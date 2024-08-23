Среди награжденных – спортсмены Ольга Харлан и Александр Усик, певица Нина Матвиенко, идеолог создания морских дронов Sea Baby и другие.

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Зеленский вручил награду президента "Национальная легенда Украины"

Для меня честь сегодня (22 августа – 24 Канал) наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины,
написал в сообщении президент.

В этом году наградой "Национальная легенда Украины" отмечены:

  • выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины Игорь Поклад – автор более 150 песен, музыкальных спектаклей, произведений к более чем 40 украинским лентам и анимационным фильмам.
  • генеральный конструктор – гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".
  • самая титулованная украинская спортсменка – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан.
  • врач – торакальный хирург Виталий Хмель. С начала российской агрессии сделал более ста сложнейших операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизни более 50 защитникам.
  • бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич, позывной Хантер. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", с которой установлен мировой рекорд – точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 метров.
  • проводница "Укрзализныци" Ирина Юрченко. 25 февраля 2022 года заступила на дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орест держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.
  • украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины Александр Дубовик.
  • американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины Говард Баффет. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 миллионов долларов.
  • украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Посмертно награды удостоены украинский и армянский кинорежиссер, сценарист, режиссер фильма "Тени забытых предков" Сергей Параджанов и народная артистка Украины, Герой Украины Нина Матвиенко.

Что такое награда "Национальная легенда Украины"

Эта награда была введена в 2021 году. С тех пор Президент ежегодно отмечает этой наградой людей, которые внесли вклад в становление независимой Украины и защиту нашего государства, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.