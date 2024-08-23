Среди награжденных – спортсмены Ольга Харлан и Александр Усик, певица Нина Матвиенко, идеолог создания морских дронов Sea Baby и другие.

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Зеленский вручил награду президента "Национальная легенда Украины"

Для меня честь сегодня (22 августа – 24 Канал) наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины,

– написал в сообщении президент.

В этом году наградой "Национальная легенда Украины" отмечены:

выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины Игорь Поклад – автор более 150 песен, музыкальных спектаклей, произведений к более чем 40 украинским лентам и анимационным фильмам.

– автор более 150 песен, музыкальных спектаклей, произведений к более чем 40 украинским лентам и анимационным фильмам. генеральный конструктор – гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев . Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".

. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун". самая титулованная украинская спортсменка – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан.

врач – торакальный хирург Виталий Хмель . С начала российской агрессии сделал более ста сложнейших операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизни более 50 защитникам.

. С начала российской агрессии сделал более ста сложнейших операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизни более 50 защитникам. бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич , позывной Хантер. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", с которой установлен мировой рекорд – точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 метров.

, позывной Хантер. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", с которой установлен мировой рекорд – точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 метров. проводница "Укрзализныци" Ирина Юрченко . 25 февраля 2022 года заступила на дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орест держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.

. 25 февраля 2022 года заступила на дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орест держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе. украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины Александр Дубовик .

. американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины Говард Баффет . Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 миллионов долларов.

. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 миллионов долларов. украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Посмертно награды удостоены украинский и армянский кинорежиссер, сценарист, режиссер фильма "Тени забытых предков" Сергей Параджанов и народная артистка Украины, Герой Украины Нина Матвиенко.