Среди награжденных – спортсмены Ольга Харлан и Александр Усик, певица Нина Матвиенко, идеолог создания морских дронов Sea Baby и другие.
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Зеленский вручил награду президента "Национальная легенда Украины"
Для меня честь сегодня (22 августа – 24 Канал) наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины,
– написал в сообщении президент.
В этом году наградой "Национальная легенда Украины" отмечены:
- выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины Игорь Поклад – автор более 150 песен, музыкальных спектаклей, произведений к более чем 40 украинским лентам и анимационным фильмам.
- генеральный конструктор – гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".
- самая титулованная украинская спортсменка – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан.
- врач – торакальный хирург Виталий Хмель. С начала российской агрессии сделал более ста сложнейших операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизни более 50 защитникам.
- бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич, позывной Хантер. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", с которой установлен мировой рекорд – точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 метров.
- проводница "Укрзализныци" Ирина Юрченко. 25 февраля 2022 года заступила на дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орест держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.
- украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины Александр Дубовик.
- американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины Говард Баффет. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 миллионов долларов.
- украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.
Посмертно награды удостоены украинский и армянский кинорежиссер, сценарист, режиссер фильма "Тени забытых предков" Сергей Параджанов и народная артистка Украины, Герой Украины Нина Матвиенко.