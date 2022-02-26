Речь идет о периоде по состоянию на утро 26 февраля. Сейчас в работе находится 10 энергоблоков, а выработка электроэнергии – стабильная.

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Какое состояние дел на АЭС

В плановых ремонтах находятся энергоблоки №1 Ровенской АЭС и №2 Хмельницкой АЭС. В холодном резерве – №5 и №6 Запорожской АЭС.

Блок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от сети. Его вывели в резерв с последующим средним плановым ремонтом. Случилось это еще в 1:10 26 февраля.

Кстати говоря. В целом на 10:00 текущая мощность оператора всех действующих АЭС Украины составляет 7675 МВт.

Никаких нарушений в условиях безопасной эксплуатации не было обнаружено. Радиационное, противопожарное и экологическое состояния не изменялись и находятся в полной норме. Территории АЭС усиленно наблюдают.

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