Об этом в эфире 24 канала рассказала Мария Мезенцева, народный депутат партии "Слуга Народа", находясь прямо в сессионном зале Верховной Рады.
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По словам нардепа, постановление-ответ поддержали даже 3 членов "Оппозиционной платформы – За жизнь". Другие ее участники покинули сессионный зал после голосования.
Все аплодируют стоя. Это действительно беспрецедентно,
– подчеркнула Мезенцева.
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Она пояснила, что заявлением народные депутаты обратились к партнерам – США и Евросоюзу – относительно дальнейших санкций против России. Они могут касаться, в частности, отключения от системы SWIFT.
Как отметила Мезенцева, 22 февраля народные депутаты также передали письмо американским коллегам из Конгресса США. Их призвали вводить санкции уже сейчас.
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- 21 февраля в России провели заседание Совета Безопасности. После этого российский президент Владимир Путин заявил о "признании" незаконных вооруженных группировок на Донбассе.
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