Нарушения условий безопасной эксплуатации отсутствуют. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние – в пределах норм.

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Усилили надзор за основным оборудованием реакторных отделений энергоблоков, помещениями и строениями электростанций, периметрами защищенных зон и близлежащих территорий.

Также заверили, что мощность атомных станций достаточная для полноценной жизнедеятельности населения и промышленных объектов.

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