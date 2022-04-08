Теперь некоторые лидеры Запада предполагают, что война в Украине наоборот может затянуться на годы. Эти заявления в эфире 24 канала прокомментировал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он убежден, что в любом случае у Украины очень сильная позиция, поэтому нам нужно добиваться как можно более выгодных результатов на переговорах.

Все будет решаться в ближайшие 2 недели, максимум – 2 месяца,

– заявил Пионтковский.

Москва очень тяжело переживает первое поражение в Киеве. Поэтому, как объяснил Пионтковский, сейчас вопрос состоит в том, решится ли Россия на войну на Донбассе. Сейчас это для россиян очень рискованно, так как они могут потерять всю свою армию.