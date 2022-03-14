Ткаченко обратился к комиссару ЕС по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и малого и среднего бизнеса Тьерри Бретона.

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Информационная война против России

Министр культуры Украины призвал Бретона ввести санкционные ограничения против всех российских телеканалов, которые ведут вещание с помощью спутников или других технологий. Кроме того, Ткаченко просит запретить деятельность этих телеканалов на территории Европейского Союза.

Александр Ткаченко предложил заменить российский контент следующим образом: рекомендовать провайдерам показывать в эфире марафон "UAразом". Важно, что он доступен на английском языке.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на то, что Евросоюз активно присоединится к противостоянию дезинформации, которую распространяет Россия. В то же время Украина продолжает информационную блокаду российской пропаганде в Европе.

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