Гуманитарную помощь лично сопровождал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Валериу Киверь.

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Одесская область получила гуманитарную помощь от Молдовы

Первый заместитель главы Одесской ОВА Борис Волошенков поблагодарил дипломата из Молдовы от руководства области при встрече.

Ваша поддержка способствует пополнению материальной и лечебной базы медицинских учреждений Одесской области, что помогает медикам в их ежедневной нелегкой труда в это непростое для всей страны время,

– сказал Волошенков.

Одесская область получила гуманитарную помощь от Молдовы / Фото Одесская ОГА

Борис Волошенков также добавил, что всю гуманитарную помощь передадут для обустройства палат в больницах как для детей, так и для взрослых. Он рассказал, что больницы в Одесской области получат:

передвижные дизельные электростанции 10 кВт,

медицинские кровати для детей и взрослых,

медицинскую аппаратуру и оборудование,

постельное белье,

теплые одеяла,

приспособление для реабилитации больных после травм,

лекарство,

другие вспомогательные медицинские материалы.

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