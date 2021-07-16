Если в кинотеатрах ленты уже давно демонстрируются на государственном, то некоторые телеканалы – недовольны. Отныне они не смогут транслировать фильмы и сериалы на русском с украинскими субтитрами. Крупнейшие медиагруппы хотели пролоббировать отсрочку действия этой нормы на окончание карантина.

К теме Украинское кино становится прибыльнее: почему обязательный дубляж хотят отсрочить

Роль России в украинском кинематографе

Украинские каналы продолжают закупать русскоязычные сериалы. Кроме того, снимают сериалы на русском, чтобы потом их было легче продать России. Деньги являются причиной, почему украинцы на 8 году войны продолжают сотрудничать со страной-агресором и создавать контент так, чтобы он нравился их потребителю.

Если сравнивать объем украинского рынка и российского рынка, то очевидно, что прибыль вся будет там. Здесь становится приоритетом, к сожалению, абсолютно коммерческая выгода от этого, а не какие-то убеждения, принципы и ценности,

– заметила продюсер Юлия Синкевич.

В то же время постепенно кинопроизводители начинают ориентироваться на Запад, а не на Россию. Все больше режиссеры и продюсеры сотрудничают с западными партнерами, а украинские ленты завоевывают международные награды.

Режиссер Игорь Тимченко рассказал, что большинство его коллег пытаются искать связи, контакты, рынки в мире, а не только в России. Иногда кинематографисты сознательно не рассматривают сотрудничество со страной-агрессором.

В Украине не смогут транслировать фильмы на русском: смотрите сюжет 24 канала

Почему медиагруппы против изменений

Те, кто выступали против начала действия нормы языкового закона, объясняли свою позицию тем, что киноиндустрия сильно пострадала от карантинных ограничений. Якобы дополнительные расходы на дубляж контента на украинском финансово подкосят крупнейшие отечественные медиагруппы.

Обратите внимание! Норма о контенте на украинском касается не только кино и сериалов. К ней относятся также концерты, музейные и театральные представления.

Как отметил эксперт Института массовой информации Али Сафаров, технически сделать в фильме дубляж на украинском языке значительно проще, чем сделать перевод театрального представления.

Читайте также Украинские фильмы о любви, которые вы могли не видеть

Эксперты убеждены, что норма закона об украинском языке в кино и сериалах должна действовать и никакие лоббистские группы ее не отсрочат. Впрочем, остается еще вопрос, насколько тщательно Нацсовет будет следить за соблюдением этого закона и будет ли штрафовать всех нарушителей.