Армия рабов

Например, участие принудительно мобилизованных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в военных действиях против своей страны. Многие из них хотят сдаться при первой же возможности, но боятся ответственности, которой их запугивают россияне.

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А четких сигналов на этот счет украинское государство им не посылает. А нам потом жить, если не с ними, то с их женами, матерями и детьми на освобожденном Донбассе…

Охота на предателей

Еще одна проблема – коллаборация на новых оккупированных территориях. Услышав перегар новых хозяев, вся эта огненная гниль не просто вылезла на руководящие позиции, но и активно сдает оккупанту украинских активистов, журналистов и вообще всех "неблагонадежных".

Здесь сигналы от государства есть, но они скорее юридические, чем практичные. А уголовной ответственностью их сейчас не испугаешь. Следовательно, требуются другие, более чувствительные действия. К примеру, простите за нетолерантное слово, террор.

Важно Путин абсолютно в курсе того, что российские войска творят в Украине

Все коллаборанты должны постоянно ощущать за спиной придыхание смерти. На мой взгляд, это должно стать одной из главных задач не только спецслужб, но и всех патриотических граждан. При этом не обязательно убивать. Важно фиксировать факты измены и публиковать их. Чтобы предатели знали, что мы знаем, и что наказание может быть за каждым углом из любого окна…

Ну, а если оккупационный "мэр" какого-то Мелитополя вдруг не выйдет на работу… В любом случае, кто не может стрелять, может собирать информацию. Бросаем в приват, будем верифицировать, систематизировать и отправлять дальше.

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