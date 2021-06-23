Пункты пропуска заработали в 1 час ночи. Теперь очереди на других КПП должны стать меньше.

Интересно Все больше украинцев получают разрешения на временное проживание в Польше

Какие КПП возобновили работу

  • "Зосин – Устилуг",
  • "Долгобичув – Угринов",
  • "Кросценко – Смильница".

Пограничники призвали учитывать эту информацию при планировании своей поездки.

Туристам в Польшу нельзя

Сейчас в Польшу нельзя ехать с целью туризма. Границу разрешили пересечениями только таким категориям граждан:

  • владельцам карты поляка,
  • супругам или детям граждан Польши;
  • лицам с разрешением на постоянное или временное проживание;
  • официально трудоустроенным работникам польских предприятий;
  • учащимся, студентам и ученым одного из аккредитованных образовательных учреждений страны;
  • работникам дипломатических учреждений.

Заметим, что при возвращении из Польши украинцы больше не должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус или проходили самоизоляцию.