Пункты пропуска заработали в 1 час ночи. Теперь очереди на других КПП должны стать меньше.
Интересно Все больше украинцев получают разрешения на временное проживание в Польше
Какие КПП возобновили работу
- "Зосин – Устилуг",
- "Долгобичув – Угринов",
- "Кросценко – Смильница".
Пограничники призвали учитывать эту информацию при планировании своей поездки.
Туристам в Польшу нельзя
Сейчас в Польшу нельзя ехать с целью туризма. Границу разрешили пересечениями только таким категориям граждан:
- владельцам карты поляка,
- супругам или детям граждан Польши;
- лицам с разрешением на постоянное или временное проживание;
- официально трудоустроенным работникам польских предприятий;
- учащимся, студентам и ученым одного из аккредитованных образовательных учреждений страны;
- работникам дипломатических учреждений.
Заметим, что при возвращении из Польши украинцы больше не должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус или проходили самоизоляцию.