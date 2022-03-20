Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 25-е сутки борьбы с российскими захватчиками.

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Столица готовится к обороне

Несмотря на все попытки врага прорвать оборону, наши защитники мужественно стоят на своих позициях. Во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Все мы в повышенной боеготовности,

– отметил Павлюк.

Он уточнил, что укрепляют блокпосты, возводят оборонные сооружения.

Глава ОВА обратила внимание, что враг постоянно перемещает свою технику, пытается закрепиться, наладить логистику. Поэтому рассматривают вероятность того, что россияне вскоре попытаются форсировать реку Ирпень.

Потери захватчиков

Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев, оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка.

Кроме того, благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины по отдельным направлениям в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.