О том, какой приговор вынесли мужу, Тихановская узнала во время встречи с европейскими политиками. Она едва смогла сдержать слезы.

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"Мне на ухо прошептали, что 18 лет. Знаете, в этот момент все оборвалось внутри. Однако ты сидишь и дальше разговариваешь. Ты должен продолжать разговор, а сама думаешь, чтоб не заплакать", – сказала оппозиционерка.

Несмотря на такую силу духа, вечером женщина дала волю эмоциям.

Я взяла себя в руки. А вечером в подушку…,

– добавила она.

Не ждала оправдательного приговора

Тихановская готовила себя к еще большему сроку и даже не надеялась, что мужа оправдают.

"Конечно, 18 – это большая цифра. Это давит, как бы ты ни думала, что готова к этому. Ходишь весь день в легкой депрессии, сложно на этом не сосредотачиваться", – отметила женщина.

Оппозиционерка подчеркнула, что не восприняла бы спокойно любые цифры, ведь все они отнимают у супругов годы совместной жизни.

Все же не думаю, что он эти 18 лет будет сидеть,

– предположила Тихановская.

Кого еще режим отправил в колонию

Медиаконсультант "Радио Свобода" Игорь Лосик – 15 лет колонии усиленного режима;

– 15 лет колонии усиленного режима; Блогер Владимир Цыганович – 15 лет колонии усиленного режима;

– 15 лет колонии усиленного режима; Оператор ютуб-канала "Страна для жизни" Артем Саков – 16 лет колонии усиленного режима;

– 16 лет колонии усиленного режима; Редактор соцсетей "Страна для жизни" Дмитрий Попов – 16 лет усиленного режима;

– 16 лет усиленного режима; Лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич – 14 лет заключения.

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