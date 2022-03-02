Дома харьковчан пылают

В некоторых местах до сих пор продолжаются серьезные пожары. Дворы домов усыпаны обломками после обстрелов.

Это важно В Харькове организовали эвакуацию людей: фото и видео с переполненного вокзала

Смотрите видео пожаров в Харькове:

Заметим, что оккупанты непрерывно обстреливают центр Харькова. Спасателям не удается выяснить масштабы разрушений, потому что они постоянно под прицелом врага.

Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как выбило окна магазинов и домов.

Смотрите видео последствий обстрела Харькова

Также опубликовано видео последствий обстрела России с воздуха. Дома харьковчан пылают. В тех, которые снаружи уцелели, разрушены окна и стены.

Видео последствий обстрела Харькова

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!