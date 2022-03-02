Дома харьковчан пылают
В некоторых местах до сих пор продолжаются серьезные пожары. Дворы домов усыпаны обломками после обстрелов.
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Смотрите видео пожаров в Харькове:
Заметим, что оккупанты непрерывно обстреливают центр Харькова. Спасателям не удается выяснить масштабы разрушений, потому что они постоянно под прицелом врага.
Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как выбило окна магазинов и домов.
Смотрите видео последствий обстрела Харькова
Также опубликовано видео последствий обстрела России с воздуха. Дома харьковчан пылают. В тех, которые снаружи уцелели, разрушены окна и стены.
Видео последствий обстрела Харькова
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