Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что благодаря нашим военным враг отступил от Чугуевского направления.

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ВСУ ликвидировали попытки оккупантов

"Ночью велись также активные боевые действия, но все попытки оккупантов ликвидированы на дальних подходах к городу", – заявил Синегубов.

Гуманитарная помощь и эвакуация

Глава ОВА добавил, что продолжает поступать гуманитарная помощь, поэтому увеличивают пункты выдачи и распространяют собранное на территориальные общины области.

Кроме того, за вчера 23 тысяч человек эвакуировали железной дорогой из Харькова в безопасные места. Количество поездов тоже увеличивают максимально.

Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области: смотрите видео