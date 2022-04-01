Об этом глава государства сообщил во время своего обращения, обнародованного вечером 31 марта.

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Принято решение относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками, но постепенно все они наказание получат,

– сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, уже больше не являются генералами:

экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов;

экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко.

Он подчеркнул, что "те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу по защите нашего государства, его свободе и независимости, непременно будут лишены высших воинских званий".

Случайным генералам с нами не по пути! А настоящим героям из Службы безопасности – такая же абсолютная благодарность, как и каждому, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев действительно очень много. Спасибо им!

– подытожил глава государства.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео