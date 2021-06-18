Говорится об "Устилуге", "Смильнице" и "Угринове". Об этом сообщил заместитель директора департамента и начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк.

Кстати Польша добивалась, чтобы Украина была спецгостем на саммите НАТО, – глава МИД

Очереди будут меньше

По словам Лысюка, когда откроют пункты пропуска, пассажиропоток и очереди уменьшатся.

Сейчас принимает решение польское правительство, и нас будет официально проинформировано о том, что с 23 июня будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это "Смильница", "Угринов", "Устилуг",

– сказал чиновник.

По словам Лысюка, в ЕС лучше ехать с понедельника по среду. Дело в том, что тогда очередей на границах нет.

Какие пункты пропуска открыты сейчас

Сейчас работают такие пункты пропуска:

"Грушев",

"Ягодин",

"Шегини",

"Краковец",

"Рава-Русская".

Важно! Все, кто пересекает границу, должны предъявить документальное подтверждение отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или на антигены), который сделан или получен в одной из стран ЕС не позднее, чем за 48 часа до пересечения границы.