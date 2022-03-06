За минувшие сутки западный участок пересекли более 133 тысяч человек. Среди них были как украинцы, так и иностранцы.

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В Госпогранслужбе отметили, что действительности не соответствуют обвинения о неравном отношении на границе к иностранцам, покидающим Украину из-за вооруженной агрессии России.

Отметим, что любая дискриминация по признакам расы, цвета кожи или национальности никогда не потакалась в Украине и не допускается,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Известно, что с начала полномасштабного российского вторжения на государственной границе Украины со странами ЕС было оформлено на выезд более 130 тысяч иностранцев.

Кроме того, напомнили о необходимости граждан соблюдать правопорядок при пересечении границы и ответственно действовать в свете сложной ситуации.

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Сообщение Госпогранслужбы