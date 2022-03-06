Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все ради мира в Украине. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Сергей Братчук на своей странице в телеграме.

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Ватикан отсылает своих кардиналов в Украину

Чтобы помочь остановить кровопролитие, Папа Римский Франциск решил отправить в Украину двух ватиканских кардиналов. Они будут заниматься организацией помощи украинскому населению.

В Украине текут реки крови и слез. Речь идет не только о военной операции, но и о войне, которая сеет смерть и разрушение. Жертв становится все больше, как и тех, кто решил убегать, особенно матерей и детей,

– подчеркнул глава Католической церкви.

К слову, Франциск подчеркнул, что в замученной Украине резко, с минуты на минуту, растет потребность в гуманитарной поддержке.

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