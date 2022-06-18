Ужасные последствия того, как не прислушиватся к требованиям военного ведомства, продемонстрировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что в эфире телемарафона показали подробный сюжет об одном из медучреждений в областном центре.

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Маляр продемонстрировала последствия обнародования важной информации

Журналисты указали все подробности о больнице, отметила Маляр, словно снимали для разведки врага. На фото, которые опубликовала зам Резникова, видно, какой была больница "до" и "после" "слития" в публичное пространство важной информации.

Сейчас просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех – само заведение, врачей и пациентов,

– подчеркнула Маляр.

Она призвала журналистов и вообще тех, кто распространяет информацию в публичном пространстве, не называть лечебные учреждения и города, в которых они находятся. Враги заинтересованы именно в тех больницах, где ставят на ноги и спасают жизнь украинских военных.

Показывать больницы можно, но с выполнением требований

Показывать медучреждения можно, однако врачей следует снимать исключительно со спины, чтобы не подвергать их опасности. Больницу надо снимать так, чтобы не было никаких опознавательных признаков.

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Маляр ответила тем людям, которые считают, что враг и так может узнать все это из Google Maps. Она отметила, что Google Maps не дает ответа на то, что внутри заведения и какие операции там проводят.

Так выглядело медучреждение до обнародования информации / Фейсбук Анны Маляр



Так выглядело медучреждение до обнародования информации / Фейсбук Анны Маляр

Что произошло с медучреждением после обнародования информации / Фейсбук Анны Маляр

Работа больниц во время войны

Благодаря системе GoodSAM, которую помогла имплементировать Великобритания, больницы скорой помощи смогут определять геолокацию пациента.

Также будет возможность поддерживать видеосвязь с больным во время консультации.

Тем временем враги продолжают информационные вбросы о расположении украинских подразделений в медучреждениях. Это для того, чтобы оправдать удары по больницам.

По информации нардепа Михаила Радуцкого, по состоянию на начало июня Россия уничтожила более 100 медучреждений и убила более 10 медиков. Около 50 медиков получили ранения.

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