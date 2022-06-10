Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он объяснил, что экономика России не способна технологически к существованию без постоянного импорта современных технологий.

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В частности, это касается и военно-промышленного комплекса, как отметил Пионтковский. Сейчас самые эффективные санкции Запада против России даже не экономические. Худшим вопросом для России является именно потеря технологий.

Все созрело к перелому в этой войне. Ждем давно обещанные поставки,

– подчеркнул публицист.

Он убежден, что военно-промышленный комплекс России не может существовать без приостановивших санкции поставок с Запада. Как только Украина получит обещанное вооружение от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза – может наступить переломный момент в войне России против Украины.

Заметим, сенатор США Джеки Роузен заявила, что Соединенным Штатам необходимо найти способ, как обеспечить Украину истребителями и системами ПВО. Кроме того, речь идет о другом вооружении.

Пионтковский предположил, когда наступит переломный момент в войне: смотрите видео

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