Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он объяснил, что экономика России не способна технологически к существованию без постоянного импорта современных технологий.
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В частности, это касается и военно-промышленного комплекса, как отметил Пионтковский. Сейчас самые эффективные санкции Запада против России даже не экономические. Худшим вопросом для России является именно потеря технологий.
Все созрело к перелому в этой войне. Ждем давно обещанные поставки,
– подчеркнул публицист.
Он убежден, что военно-промышленный комплекс России не может существовать без приостановивших санкции поставок с Запада. Как только Украина получит обещанное вооружение от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза – может наступить переломный момент в войне России против Украины.
Заметим, сенатор США Джеки Роузен заявила, что Соединенным Штатам необходимо найти способ, как обеспечить Украину истребителями и системами ПВО. Кроме того, речь идет о другом вооружении.
Пионтковский предположил, когда наступит переломный момент в войне: смотрите видео
США и ЕС ввели жесткие санкции против России: главное
- С 24 февраля – с начала полномасштабного вторжения России в Украину – страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки регулярно вводят новые санкции против России. В ЕС уже даже начали обсуждать 7 пакет санкций.
- США и ЕС наложили эмбарго на уголь из России, закрыли для российских авиакомпаний воздушное пространство и отключили ряд банков от системы SWIFT.
- Кроме того, под санкциями Запада оказались российские политики, и их семьи и олигархи.
- 3 июня Евросоюз окончательно утвердил 6 пакет санкции против России. Он предусматривает эмбарго на российскую нефть, транспортируемую по морю, отключение "Сбербанка" от SWIFT, прекращение трансляции пропагандистских каналов и персональные санкции.
- Также под персональными санкциями оказалась семья пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, российские военнослужащие, руководившие подразделениями во время боевых действий на территории Украины, и коллаборанты.