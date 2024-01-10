Об этом было заявлено на пресс-конференции "Легкая промышленность – за прозрачные закупки: украинскому защитнику – украинскую форму!", которая состоялась в "Интерфакс-Украина".
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На что еще обратил внимание Арсен Жумадилов
Также Жумадилов прокомментировал информацию, что в начале января Государственный оператор тыла заключил несколько договоров по переговорной процедуре (без открытых торгов в Prozorro).
Прямые договоры мы ("Государственный оператор тыла", – 24 Канал ) применили в исключительных случаях, по тому, что нам было указано как нужды января, на февраль оно не может быть перенесено, эту потребность мы получили в последней декаде декабря. Мы зашли в прямые договоры в виде исключения. Все то, что планово (закупается для войска, – 24 Канал) и дальше будет торговаться в ProZorro,
– заявил он.