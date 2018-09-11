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Все подстроено: почему переносят суд относительно скандального "дела рюкзаков Авакова"

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Суд перенес рассмотрение апелляции на закрытие "дела рюкзаков Авакова" на 17 сентября. Оспаривали снятие подозрения с сына Министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя Сергея Чеботаря в Центре противодействия коррупции.

Сына и экс-заместителя министра – Авакова-старшего – обвиняли в нанесении государству ущерба на 14 миллионов гривен. Мол, себестоимость некачественных рюкзаков – 500 гривен, а МВД купили их у сына министра по 2800. Критиковали качество рюкзаков и специалисты.

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Активисты считают, что все подстроено и суд перенесли намеренно. Ведь 11 сентября в Харькове будет первое заседание по существу, где прокуратура должна подписать соглашение с последним подозреваемым руководителем фирмы, которая сшила рюкзаки. Если это произойдет, другие доказательства, мол, будут уничтожены, а следовательно Чеботарь и Аваков точно избегут ответственности.


Сергей Чеботарь

Эти рюкзаки из Нацгвардии до сих пор не списали, хотя гвардейцы от них массово отказывались, и новых – не выдали. А вот фамилии Авакова и Чеботаря по делу "рюкзаков Авакова" исчезли. Теперь в нем фигурирует только предприниматель, который сшил некачественные рюкзаки – Литвин. Несмотря на то, что на видеозаписи, из-за которой собственно и начали расследовать это громкое дело, фигурируют как раз Аваков-младший с Чеботарем.


Александр Аваков

Расследованию этого дела от начала мешали. Еще в момент задержания Авакова-младшего подчиненные Авакову-старшему полицейские подразделения мешали обыскам у него. Впоследствии, когда экспертиза подтвердила версию следствия о том, что цену завысили, на экспертную компанию начали давить, а на эксперта возбудили уголовное дело.

"Это сделано не для того, чтобы что-то расследовать, а чтобы давить на эксперта и ставить под сомнение другие доказательства", – пояснил председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

А вскоре суд вообще дал разрешение на уничтожение камеры, которой сделали скандальную видеозапись. Одно из ключевых доказательств в деле, выяснили журналисты программы "Схемы", уничтожили в рамках совсем другого производства. Якобы случайно. И уже через месяц в Специализированной прокуратуре заявили, что доказательств против Чеботаря и Авакова-младшего не хватает, и поэтому вывели их из-под подозрения.

И вот, наконец, последний подозреваемый по делу взял всю вину на себя. Теперь прокуратура планирует подписать с ним соглашение, а это означает, что и последние веские доказательства против Авакова-младшего и Чеботаря будут уничтожены.

Достаточно уничтожить этих два доказательства, а именно рюкзаки и саму видеозапись, тогда возможность привлечь Чеботаря и Авакова к ответственности исчезнет навсегда,
– заявила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Если это произойдет, привлечь к ответственности сына и заместителя министра станет невозможно. Сейчас это все еще пытаются сделать юристы Центра противодействия коррупции. Суд первой инстанции уже отказал им в восстановлении подозрения против Авакова и Чеботаря. Апелляционный – еще думает. Глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий возобновить дело против них также отказался.

Они используют государственную машину, которая будет защищать своих людей. Здесь есть политическая составляющая и она очень очевидна,
– отметил народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем.

По странному совпадению именно в тот в день, когда Холодницкий окончательно закрыл дело, Генеральная прокуратура сообщила о закрытии дела против самого Холодницкого, а именно о вероятном вымогательстве им взятки. Из-за которого он сам стал героем нашумевшей истории с аквариумными рыбками.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Судьи Арест Авакова Задержание сына Авакова
Источник: 24 канал
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