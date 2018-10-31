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      "Все пропало, нас сливают": почему украинцы любят искать "зраду"

      Грани правды 186 Читати новину українською

      В любом обществе есть те, кто катят мир и те, кто бегут рядом и кричат, куда же он катится. Ярче всего это проявляется у любителей конспирологии.

      Их поиск заговоров – это не цель, а средство. Способ доказать самим себе, что миром правит глобальные силы, которые дергают всех остальных за ниточки. Это не более чем попытка сложить с себя ответственность. Ведь как можно распоряжаться своей судьбой, если ты лишь пешка в чужих натруженных руках?

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      Злые боги у каждого свои. Кто-то верит в мировое правительство. Кто-то – в либеральный заговор. Кто-то – в протоколы мудрецов. Но всех объединяет одно: случайностей не существует. Совпадений тем более. С точки зрения конспиролога, мы живем в до мелочей выверенном сценарии и играем по чужим правилам. Конспирология удивительно живуча – просто потому, что дарит право на безответственность.

      Следом идут адепты "зрады". Причем "зрады" не деятельной ("чуваки, вот проблема, давайте решать"), а изначальной ("все пропало, нас сливают").

      Адепт зрады обычно выступает в роли пророка в своем отечестве, которого никто не слышит. Позиция удобна тем, что позволяет носить белую одежду и с грустными глазами проповедовать неотвратимость потопа. Любые неприятные новости сопровождаются неизбывным "я же говорил". Люди с глазами бассетхаундов – в их самоощущении положительных сценариев не существует. Впрочем, полутонов тоже – любые хорошие новости объявляются малозначащими или несущественными.

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      Замыкают список те, кто верит в победу на блюдечке. Адепты тайного знания о мировых планах по нейтрализации агрессора. Торгуют щенячьим оптимизмом и мечтой. Верят в доброго бога, который заберет паству живьем на небеса. Объединяет их все одно и то же. Страдательный залог. Они все добровольно записали себя в объектов чужого действия. Жертв чужой воли.

      зрада чи перемога
      У адептов "зрады" есть только черное и белое

      И, выбрав, единожды, модель поведения, они ее старательно рационализируют. Объясняя себе и окружающим, что их описание реальности – единственно верное. Избирательность – вот то, что отличает их ленты в соцсетях. Там нет оттенков серого. Есть лишь то, что подтверждает правильность их позиции. 

      Адепт "зрады" не видит успехов. Тот, кто инвестирует себя и свои силы в государство – попросту не найдет себя в его картине мира. Адепт конспирологии не признает свободы воли. Тот, кто привык принимать решения за себя сам – не обнаружит себя в его текстах.

      Их всех можно понять. Потому что нет ничего страшнее, чем мысль о том, что будущее зависит от каждого из нас. И что завтрашний день каждый из нас строит ежеминутно. Своим действием. Или бездействием. Потому что в этом случае не за кого спрятаться. Исчезают обстоятельства. Испаряются злые и добрые боги. А каждый получает в распоряжение обязанности и ответственность. Те самые, которыми он волен распоряжаться по своему усмотрению. 

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      Быть самостоятельным – страшно. Впрочем, лишь это отличает тех, кто успел повзрослеть, от тех, кто решил не спешить.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости политики Грани правды Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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