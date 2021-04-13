На всех из списка 10 топ-контрабандистов СБУ открыла дела
Совет нацбезопасности и обороны 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских граждан, которых считают самыми большими контрабандистами. В отношении всех фигурантов дела СБУ уже открыла уголовные производства.
Источник:24 канал
Служба безопасности открыла уголовные производства и начала следствие. Об этом в комментарии 24 каналу заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
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СБУ открыла дела
В отношении фигурантов санкционного списка СНБО, известных как 10 контрабандистов были открыты уголовные производства. Детали по делу о контрабандистах в СБУ будут сообщать позже. Все для того, чтобы не навредить процессуальным расследованиям, отметили в ведомстве.
В СБУ отметили, что именно их материалы легли в основу решениям СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемых 10 контрабандистов. Ограничительные меры использовали для обезвреживания угроз национальной безопасности.
Кто попал в список Топ-10 украинских контрабандистов
- Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (Львов).
Больше о каждом из тех, кто попал в список, читайте по этой ссылке.
Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к 300-миллиардным убыткам. Он добавил, что именно столько средств недополучил государственный бюджет Украины.
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