Совет нацбезопасности и обороны 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских граждан, которых считают самыми большими контрабандистами. В отношении всех фигурантов дела СБУ уже открыла уголовные производства.

Служба безопасности открыла уголовные производства и начала следствие. Об этом в комментарии 24 каналу заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

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СБУ открыла дела

В отношении фигурантов санкционного списка СНБО, известных как 10 контрабандистов были открыты уголовные производства. Детали по делу о контрабандистах в СБУ будут сообщать позже. Все для того, чтобы не навредить процессуальным расследованиям, отметили в ведомстве.

В СБУ отметили, что именно их материалы легли в основу решениям СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемых 10 контрабандистов. Ограничительные меры использовали для обезвреживания угроз национальной безопасности.

Кто попал в список Топ-10 украинских контрабандистов

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса)

Виктор Шерман (Одесса)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух (Львов).

Больше о каждом из тех, кто попал в список, читайте по этой ссылке.

Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к 300-миллиардным убыткам. Он добавил, что именно столько средств недополучил государственный бюджет Украины.