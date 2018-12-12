Вселенский патриархат впервые проведет службу в Андреевской церкви: известна дата

Экзархи Вселенского Патриархата сегодня, 13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, проведут первую литургию в Андреевской церкви.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

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Начало литургии назначено на 09:30 утра.

13 декабря в Андреевской церкви состоится первая архиерейская литургия в патриаршей ставропигии. Богослужения возглавят экзархи Вселенского патриархата,

– говорится в сообщении.

Отметим, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе состоится Объединительный собор по созданию Единой автокефальной православной церкви в Украине.

Накануне в Киев прибыл представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил для подготовки Объединительного собора.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.



5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.